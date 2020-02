Coronavírus: ligação entre China e Portugal reduzida a um voo semanal

Neste momento ainda há uma ligação directa entre Portugal e a China, mas foi reduzida dos dois voos semanais que existiam a apenas um. Pelo meio, nas primeiras semanas deste mês houve apenas alguns cancelamentos do segundo voo, num processo de transição. Assim, conforme explicou a empresa ao PÚBLICO, o voo que permanece activo é o que parte de Lisboa às segundas-feiras com destino a Pequim e paragem em Xian.

Depois de uma interrupção em Outubro de 2018 (e após um período relativamente curto de existência), as ligações entre China e Portugal foram retomadas no final de Agosto do ano passado pela Beijing Capital, do grupo chinês HNA, com o objectivo de assegurar três voos semanais.

O surto do novo Coronavírus levou logo em Janeiro à interrupção das ligações à China por parte de muitas companhias, como a British Airways, Lufthansa e SAS, para enumerar apenas algumas. E se nessa altura o período de suspensão dos voos ia até ao final de Janeiro, para depois se reavaliar a situação, depressa os acontecimentos mudaram o calendário, aliado a um aumento o número de interrupções e a uma expansão geográfica da suspensão de voos.

No caso da British Airways, o período de suspensão dos voos para Xangai e para Pequim já foi alargado para 17 de Abril. O surto no Norte de Itália levou a Easyjet a cancelar o que definiu de “alguns voos”, clarificando que serão “principalmente os que entram e saem de Itália”.