Empresas cortam viagens e presenças em feiras de negócios

Até ao momento, não há sinais de consequências negativas da epidemia de coronavírus Covid-19 na economia portuguesa. Apesar das perdas na capitalização bolsista em diferentes praças, o cenário na indústria portuguesa é de relativa tranquilidade. As exportações ou os fornecimentos externos seguem dentro da normalidade e há confiança em que as cadeias de abastecimento se poderão manter sem problemas. A mudança fundamental, por agora, é a redução das viagens e de presenças em feiras de negócios por parte de empresas portuguesas. E aquelas que mantêm presença em feiras recorrem a representantes locais e deparam-se com uma dificuldade inesperada: muitos hotéis deixaram de oferecer tarifas flexíveis com possibilidade de reembolso.

Continuar a ler