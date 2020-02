Economia portuguesa supera todas as expectativas e cresce 2,2% em 2019

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta sexta-feira os números definitivos do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019, que registou um crescimento de 2,2%, conseguido na sequência da progressão de 2,2% verificada no quarto trimestre. Números que superam as estimativas de todas as instituições de referência.

As previsões do Governo apontavam para um aumento de 1,9% do PIB, tal como as estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Conselho das Finanças Públicas (CFP). As previsões do Banco de Portugal e da Comissão Europeia indicavam um crescimento de 2%.

Os números divulgados esta sexta-feira representam também uma revisão em alta pelo INE face à estimativa provisória divulgada em meados do mês (de um crescimento de 2% para 2019) devido, segundo explica a instituição, “à incorporação de informação actualizada da Balança de Pagamentos, publicada no passado dia 19 de Fevereiro pelo Banco de Portugal”. Assim, “a nova versão da Balança de Pagamentos (…) representou uma reavaliação da Balança de Serviços de 511,8 milhões de euros no ano de 2018 e de 873,1 milhões de euros nos meses de Janeiro a Novembro de 2019”. Esta reavaliação teve também reflexos no PIB de 2018, cujo crescimento foi também revisto em alta de 2,4% para 2,6%.​

Assim, no ano passado, o PIB abrandou 0,4 pontos percentuais face ao ano anterior, dado que “a procura externa líquida registou um contributo de -0,6 pontos percentuais [p.p.] para a variação em volume do PIB (-0,4 p.p. em 2018)”, ao passo que “o contributo da procura interna diminuiu para 2,7 p.p. (3,1 p.p. em 2018), reflectindo o crescimento menos intenso do consumo privado”. Ainda assim, estes números foram menos penalizadores devido ao desempenho mais favorável das exportações observado no quarto trimestre, que compensou a fragilidade no consumo privado e investimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre Outubro e Dezembro, “o PIB em volume registou uma taxa de variação homóloga de 2,2% (taxa superior em 0,3 p.p. à do trimestre anterior)”, tendo “o contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB passado de -1,5 p.p. no terceiro trimestre para +1,3 p.p., reflectindo uma significativa aceleração das Exportações de Bens e Serviços e um crescimento menos intenso das Importações de Bens e Serviços”.

Já a procura interna “apresentou um contributo de 0,9 p.p. (3,4 p.p. no trimestre anterior), verificando-se uma desaceleração do consumo privado e uma diminuição do investimento, em resultado da evolução da Variação de Existências”. Face aos três meses anteriores, o “PIB aumentou 0,7% em termos reais (0,3% no trimestre anterior)”.

Em 2018, o PIB português cresceu 2,6% (devido à revisão em alta feita agora pelo INE), o que representa uma desaceleração face a 2017, ano em que a economia nacional cresceu 3,5%.