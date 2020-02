Bolsas a caminho da pior semana desde a crise financeira

O contágio das preocupações dos investidores está a acompanhar o ritmo do aumento de novos casos de coronavírus em todo o mundo. As bolsas de Wall Street fecharam com perdas de mais de 4% na quinta-feira, os mercados asiáticos estenderam as desvalorizações que têm marcado os últimos dias e na Europa, no arranque do dia de sexta-feira, os índices voltaram a sofrer quedas abruptas entre 3% e 4%.

As acções a nível global já estão a cair mais de 10% face aos máximos atingidos em Fevereiro e prepararam-se para fechar a pior semana desde a crise financeira de 2008.

A fuga dos investidores para activos de refúgio, como a dívida pública norte-americana ou as matérias-primas, é um reflexo dos alertas que vão sendo feitos acerca de um cenário de recessão global desencadeada pela infecção que começou na China.