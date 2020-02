Bolsa de Lisboa caiu 3% numa Europa apreensiva perante avanço do coronavírus

Depois de um dia de grande volatilidade nos mercados, as principais bolsas europeias voltaram nesta quinta-feira a registar perdas acentuadas, entre 3% e 4%, trajectória que projecta os impactos negativos para a economia e as empresas que os investidores antevêem com a propagação do coronavírus na Europa. Lisboa seguiu a tendência e fechou a perder 2,93%, com praticamente todos os títulos em sentido descendente.

