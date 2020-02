Portimonense e V. Setúbal anulam-se no Algarve

Portimonense e V. Setúbal empataram (0-0) esta sexta-feira em partida de abertura da 23.ª jornada da I Liga, um resultado que atrasa a recuperação dos algarvios, penúltimos, com 16 pontos, deixando os setubalenses numa posição tranquila, a meio da tabela (10.º), com 27.

Algarvios e sadinos acusaram a fase complicada que atravessam e acabaram por anular-se, com os locais duplamente pressionados pelos resultados e pela classificação. Sem vencer desde a 12.ª jornada, ocupando uma posição de descida, o Portimonense - agora sob o comando técnico de Paulo Sérgio, que somou o segundo empate em três jogos - viu o Paços de Ferreira afastar-se na ronda anterior.

Facto que o V. Setúbal (sem vencer desde a 18.ª ronda, há já mais de um mês) tentou explorar, beneficiando de uma situação mais desafogada na tabela (com 11 pontos de vantagem sobre o adversário desta noite).

Num jogo equilibrado, os sadinos destacaram-se na medida em que criaram as oportunidades de golo mais claras, com Éber Bessa (70') a obrigar o guarda-redes Gonda a fazer uma defesa de recurso, depois de Ghilas ter ameaçado, cinco minutos antes, num cabeceamento perigoso. O argelino tinha já criado uma boa ocasião em resposta ao remate de Hackman, resolvido por Makaridze logo no recomeço do encontro.

Jackson Martínez ainda ameaçou, mas as equipas não apresentaram argumentos para evitar o nulo, que penaliza os algarvios.