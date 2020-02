Olympiacos, de Pedro Martins, contra o Wolverhampton, de Espírito Santo

Olympiacos e Wolverhampton, clubes treinados pelos portugueses Pedro Martins e Nuno Espírito Santo, respectivamente, vão discutir um lugar nos quartos-de-final da Liga Europa de futebol, ditou nesta sexta-feira o sorteio, realizado na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

Além de um embate entre técnicos portugueses, o sorteio dos “oitavos” colocou a Roma, orientada por Paulo Fonseca, frente ao Sevilha, naquele que promete ser o duelo “cabeça de cartaz” da eliminatória, e o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro e “carrasco” do Benfica, ante o Wolfsburgo.

Depois de sete confrontos no futebol português, Pedro Martins e Nuno Espírito Santo vão voltar a encontrar-se, desta vez num cenário bem diferente e com o apuramento para os “quartos” da Liga Europa em jogo.

Em termos históricos, Espírito Santo tem ligeira vantagem sobre Pedro Martins, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

O Olympiacos, que ainda conta com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Cafú, chega a esta fase da competição depois de ter eliminado com surpresa o Arsenal nos 16 avos-de-final, com um triunfo inesperado em Londres, por 2-1, após prolongamento.

Confronto entre dois ex-treinadores do FC Porto

O Wolverhampton, da “armada” lusa, composta por Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Diogo Jota e Daniel Podence (trocou os gregos pelo “wolves” em Janeiro), teve mais facilidades perante o Espanyol, impondo-se com um total de 6-3 nas duas mãos.

O jogo “grande” promete ser o AS Roma-Sevilha, num embate entre dois antigos treinadores do FC Porto (Paulo Fonseca e o espanhol Julen Lopetegui), com Rony Lopes na equipa espanhola, enquanto o Shakhtar Donetsk aparece como favorito perante o Wolfsburgo, sétimo classificado da Bundesliga.

O Manchester United, no qual alinha Bruno Fernandes, vai ter pela frente o LASK Link, da Áustria, numa ronda em que o Bayer Leverkusen, que eliminou na quinta-feira o FC Porto, vai medir forças com o Rangers, responsável pelo “adeus” do Sporting de Braga no dia anterior.

A lutar pelo título em Itália, o Inter Milão vai “apanhar” o Getafe, equipa em que alinha o português Antunes e que ocupa um surpreendente quinto lugar em Espanha. Na ronda anterior, o emblema da zona de Madrid deixou pelo caminho o Ajax.

Depois de eliminar o Sporting, o Basaksehir vai discutir o apuramento com o Copenhaga, enquanto o Basileia só à tarde vai saber o seu adversário dos “oitavos”, já que o duelo entre RB Salzburgo e Eintracht Frankfurt foi adiado devido ao mau tempo.

Na primeira mão, os germânicos, que contam com os avançados portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, venceram por 4-1.

Os jogos dos oitavos-de-final da Liga Europa vão decorrer a 12 de Março (primeira mão) e 19 do mesmo mês (segunda mão).