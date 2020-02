Morreu a atleta Teresa Machado, referência dos lançamentos em Portugal

Morreu nesta sexta-feira, aos 50 anos, a maior referência dos lançamentos no feminino do atletismo português. Teresa Machado conquistou, durante a carreira, todos os títulos possíveis a nível nacional, bateu inúmeros recordes e teve duas participações olímpicas, tendo representado cinco clubes ao longo da sua trajectória desportiva.

Na lista das melhores marcas do atletismo nacional, ainda em vigor, o nome de Teresa Machado continua bem presente, mais de uma década depois de ter arrumado os pesos e os discos. A 3 de Maio de 1998, a então atleta do Sporting lançou o disco a 65,40 metros, em S. Jacinto, uma marca que até hoje permanece intocável.

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Teresa Machado, atleta de excelência, melhor lançadora portuguesa de todos os tempos.



À família e amigos, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências. pic.twitter.com/rvTNhlDsv9 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 28, 2020

Esse foi apenas um dos muitos arremessos brilhantes da lançadora de Ílhavo. Numa caminhada que durou 24 anos, Teresa Machado também registou um recorde de Portugal no peso ao ar livre (17,18m, em 1996) e outro em pista coberta (17,26, em 1998), para além de ter coleccionado melhores marcas nos escalões de juniores e sub23.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A regularidade das suas prestações valeu-lhe nada menos do que 34 títulos nacionais ao ar livre (16 no peso, 18 no disco) e 19 indoor, todos no lançamento do peso, entre 1987 e 2005. Um percurso invejável, feito sempre na companhia de Júlio Cirino, o treinador que a descobriu e que a conduziu ao topo a partir de Aveiro.

Para além do Galitos, representou o Sporting por duas vezes (de 1987 a 1993 e de 1995 a 2003), a Junta de Freguesia de S. Jacinto, o Operário dos Açores e o FC Porto (2008), ao serviço do qual encerrou a carreira, tendo-se iniciado nas provas internacionais no início da década de 1990.

E se é verdade que, numa disciplina com pouca tradição em Portugal, não chegou a conseguir uma medalha nos grandes palcos, as duas participações nos Jogos Olímpicos foram muito meritórias. Em Atlanta, em 1996, terminaria na 10.ª posição na final do disco, repetindo a presença no lote das finalistas quatro anos mais tarde, em Sydney: nessa altura, foi 11.ª. Pelo meio, na Grécia, obteve um sexto lugar no Mundial, a melhor prestação de sempre entre os lançadores portugueses.