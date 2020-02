Jogos com História: “Juve”-Inter, a grande rivalidade do Norte de Itália

No próximo domingo, em Turim, as equipas de futebol da Juventus e do Internazionale de Milão, vulgo Inter, encontram-se para a jornada 26 da Serie A e, como tem sido comum ao longo de dezenas de anos de rivalidade, a luta pelo título serve de cenário à partida. A “Juve” lidera a classificação, com mais um ponto do que a surpreendente Lazio e seis à melhor sobre o Inter, que tem um jogo a menos. Essa partida, referente à ronda 25, foi adiada, devido à ameaça do novo coronavírus, que também obrigará a que o jogo de Turim seja realizado à porta fechada.

