Jogo Duplo: Leixões condenado a dois anos de proibição de participar na I e II ligas

O Leixões foi esta sexta-feira condenado a dois anos de proibição de participar na I e II ligas, no âmbito do julgamento do processo denominado de Jogo Duplo, relacionado com viciação de resultados no futebol profissional português.

O clube leixonense, actual 11.º classificado da II Liga, foi punido por um crime de corrupção activa e condenado ainda ao pagamento de uma multa no valor de 60.000 euros.

Foram condenados a penas de prisão efectiva Gustavo Oliveira (seis anos e seis meses), Carlos Daniel Silva “Aranha” (seis anos e nove meses), Rui Dolores (cinco anos e seis meses), Hugo Guedes (cinco anos e nove meses) e João Tiago Rodrigues (cinco anos e dois meses).

Os 27 arguidos do processo Jogo Duplo ficaram esta sexta-feira a conhecer o acórdão do julgamento, que se iniciou em 22 de Fevereiro de 2018 e cuja leitura foi feita no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça.