“Não há arte contemporânea sem arte negra”

Num passo ligeiro e firme, Arthur Jafa (1960, Tupelo, Mississippi) atravessa a sala do Museu de Serralves, no Porto. A assistente acabou de o chamar, provavelmente para esclarecer uma dúvida. Ele responde com um aceno curto, quase invisível, antes de se afastar em silêncio. Quem assistiu à cena concluirá que um certo apaziguamento parece irradiar do artista vencedor do Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 2019. Mas paz não é sentimento que as suas obras comunicam. Sob o efeito do vídeo Love Is The Message, The Message is Death (2016) ou das fotografias que aparecem nas paredes, sente-se alegria, revolta, esperança, angústia, compaixão, vergonha, espanto. Arthur Jafa toca estes acordes, devolvendo-nos imagens do que foi e do que é ser negro nos EUA. Insistindo na complexidade dessa condição e experiência, sem se coibir de denunciar a exclusão a que foi votada enquanto cultura, enquanto estética. Com música, muita música — como ela se vê e se ouve na exposição — e imagens da violência sobre homens negros e mulheres negras — como esta irrompe da história e da realidade de um país. Ambas, inextrincáveis, na forma de um clamor.

