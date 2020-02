Mazgani monta uma verdade com pequenas mentiras

Shahryar Mazgani não conhece as canções que escreve. É e não é isto. Talvez seja mais assim: Shahryar Mazgani não conhece todos os segredos das canções que escreve. “A canção tem de saber um pouco mais do que eu”, diz. Significa isto que não se reclama seu dono, mas antes seu servo. Tenta servir cada uma das suas pequenas criações sem reivindicar-lhes a posse, abrindo-se àquilo que podem dizer sobre si, mas também a tudo aquilo que escondem. E o encanto, para continuar a tocar o seu reportório ao vivo, passa por aí: ao olhar para o alinhamento e ao ver a canção que se segue, sentir-se ainda desassossegado, inseguro, desconfortável, de quem sente aquelas palavras mas não as desvendou por completo, de quem se vê ao espelho mas conserva sempre uma réstia de estranheza diante da imagem que projecta.

Continuar a ler