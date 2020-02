Mara escolheu não saber se tem doença de Huntington

Mara Andrade é médica, tem 32 anos e, para já, decidiu que não quer fazer um teste genético preditivo para a doença de Huntington. Para já, Mara não tem filhos. Teve uma avó com a doença e agora, há “um ano e qualquer coisa”, soube o resultado positivo do teste que a mãe fez. “Não me sinto preparada para ter um resultado positivo. Não me sinto preparada para que a minha vida não se torne na doença a partir do momento em que eu tenha um resultado positivo”, justifica. E pergunta: “Entende?”

Não existe cura para a doença de Huntington, nem forma de travar o seu desenvolvimento. A doença tem origem num gene com um erro, é hereditária e autossómica, ou seja, caso um dos pais tenha a doença, a probabilidade de os filhos a herdarem é de 50%. Manifesta-se em qualquer idade ou género, apesar de aparecer maioritariamente entre os 30 e os 50 anos. É uma doença neurodegenerativa que afecta a capacidade cognitiva, o equilíbrio emocional e a motricidade. É uma doença rara com uma prevalência de cinco a dez casos por cada 100 mil pessoas.

“Sei desta doença desde a minha adolescência. Quer dizer, sei desde criança mas só comecei a compreender na minha adolescência”, começa por explicar Mara Andrade. Falou com o PÚBLICO pelo telefone e a voz soa segura, sem hesitações. Lembra-se da avó que começou a mostrar “algumas alterações de comportamento, perdeu a coordenação dos movimentos, a capacidade de andar”. Ficou acamada. “Ninguém sabia muito bem o que era na altura, mas depois lá surgiu o diagnóstico de doença de Huntington.” Uma cuidada investigação do passado fez com que se percebesse que a doença já andava pela família há algum tempo.

Há “um ano e qualquer coisa” a mãe de Mara decidiu fazer o teste e foi positivo. Nessa altura, hesitou. “Só a partir do momento em que a minha mãe fez o diagnóstico é que comecei a questionar se devia ou não fazer o teste. No início fiquei muito incomodada e colocava muitas questões na cabeça. E se eu tiver, como é que vai ser? Como será o meu futuro? Quem é que vai cuidar da minha mãe?”

Tudo o que eu tenho de mudar hoje em dia: estar mais presente, trabalhar menos, estar mais tranquila, fazer mais coisas que gosto, acompanhar a minha mãe nesta e noutras coisas, são coisas que eu já devia ter feito antes e que quero fazer independentemente de um teste positivo. Mara Andrade

É uma decisão e tanto. E é tentador, admite. “É uma coisa difícil de resistir. É uma oportunidade de saber o futuro. É um bocado bizarro. Não há muitas situações na nossa vida em que seja possível sabermos o futuro e com este teste temos uma pista.” E insiste: “É difícil resistir a isto.”

Mas Mara resistiu. Por enquanto, não vai mesmo fazer o teste. “É necessária uma reflexão muito profunda antes de fazer este teste. A todos os níveis”, diz. É, sublinha, uma decisão individual e solitária. Não falou com ninguém e foi com esse silêncio que decidiu. “Não quero que a minha vida se torne numa doença, num diagnóstico, num conjunto de sintomas que eu fique completamente obcecada por isso. Se eu conseguisse saber e controlar como iria reagir ao resultado do teste, penso que faria, porque era só informação. Mas não estou preparada para enfrentar isso como só informação”. Admite, no entanto, que se um dia vier a pensar em ter filhos vai ser preciso “repensar isto tudo outra vez”. “Nessa altura eu penso nisso. A verdade é que perdi um bocado a pressa de fazer o teste nesta fase da minha vida”.

Quando a mãe decidiu fazer o teste, alguma coisa mudou. “Uma coisa importante que aconteceu foi começarmos a falar mais disto, pelo menos no nosso núcleo familiar.” Ela também mudou. “Acho que despertou uma atenção para estar presente e fez-me pensar em muitas coisas. Fez-me pensar, por exemplo, que devia ter estado sempre mais presente, independentemente deste diagnóstico.” A lição serviu para validar a decisão que tinha tomado. “Acho que as coisas que eu tenho de mudar na minha vida são independentes de ter uma doença ou não. Nada me diz que não vá ter uma outra doença ou outra situação que mude o meu futuro repentinamente para uma situação mais negativa. Portanto, tudo o que eu tenho de mudar hoje em dia: estar mais presente, trabalhar menos, estar mais tranquila, fazer mais coisas que gosto, acompanhar a minha mãe nesta e noutras coisas, são coisas que eu já devia ter feito antes e que quero fazer independentemente de um teste positivo.” Quase parece simples.

Mas não é. Mara Andrade aproveita a oportunidade de estar a falar sobre doenças raras e denuncia a falta de apoios para estes doentes. Uma ajuda preciosa terá vindo da Associação Portuguesa dos Doentes de Huntington que começou logo por apoiar a família na marcação da primeira consulta no Centro de Genética Preditiva e Preventiva que funciona no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3s), no Porto. Aqui, tudo funcionou bem. Houve uma consulta com o geneticista, uma avaliação psicológica e outros passos previstos “no protocolo”. “Oferecer um teste destes sem uma explicação e uma reflexão profunda é perigoso”, avisa, consciente que nem todos os doentes têm a mesma sorte.

Agora, com o diagnóstico da mãe no colo, Mara sabe que há muita coisa que pode faltar. “Faltam os cuidados do dia-a-dia, além dos tratamentos, terapias e fármacos. Falta o apoio ao doente e ao cuidador e a tudo o que está para além do foco da doença. É muito triste saber que há doentes com esta doença que são jovens, com 30 ou 40 anos, e que estão em lares de idosos porque não há outro tipo de estruturas para os acolher.” A mãe de Mara não tinha sintomas da doença quando fez o teste e continua bem. Mara também.