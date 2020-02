Presidente do Politécnico de Santarém demite-se

O presidente do Instituto Politécnico de Santarém (IPS), José Potes, demitiu-se perante o conselho geral da instituição nesta quinta-feira. O responsável colocou o lugar à disposição, o que foi aceite pelos conselheiros, numa reunião que tinha na ordem de trabalhos precisamente um pedido de destituição daquele dirigente, que tinha sido entregue na semana passada pelos presidentes de todas as escolas do instituto.

