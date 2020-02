Ministério Público admite absolvição de oito dos militares envolvidos na Operação Zeus

O Ministério Público admitiu esta quinta-feira, no Tribunal de Sintra, a absolvição de oito dos 30 militares que estão a ser julgados por corrupção nas messes da Força Aérea.

Em causa está um esquema criminoso, que vigoraria há décadas, que consistia em os fornecedores entregarem nas cantinas quantidades de bens alimentares muito inferiores às que facturavam à Força Aérea. O lucro correspondente à diferença entre o que era encomendado e aquilo que era efectivamente entregue era dividido entre os empresários e os militares com quem estavam conluiados. As patentes mais altas auferiam mais do que as mais baixas.

A procuradora do Ministério Público defendeu que as provas conseguidas neste julgamento contra os oito militares em questão – dois oficiais e vários sargentos – se revelaram pouco “exuberantes”. A magistrada defendeu ainda a absolvição de quatro outros arguidos, todos eles civis, ligados às empresas que forneciam as messes.

Já no caso do general que alegadamente liderava a rede criminosa, Milhais de Carvalho, e do seu “número dois”, o tenente-coronel Alcides Fernandes, a magistrada pediu que lhes sejam aplicadas penas efectivas de cadeia, não só pela sua responsabilidade agravada pelas patentes que tinham como também por nunca terem confessado os crimes de que foram acusados.

O Ministério Público quer ainda que os arguidos indemnizem o Estado no prazo de um ano pelos prejuízos causados por este esquema, e que foram contabilizados em mais de dois milhões de euros.

No caso das firmas fornecedoras das cantinas, o Ministério Público pediu a aplicação de multas àquelas que menos prejuízos causaram ao erário público, acompanhadas da interdição do exercício da actividade. Ao todo, são 38 os civis que se sentam no banco dos réus.

Para a maioria dos militares, a procuradora defendeu penas efectivas de prisão, muito embora também tenha admitido a sua suspensão no caso de alguns dos que se autoincriminaram, denunciando também os colegas.

As alegações finais deste julgamento continuam a 3 de Março, com a intervenção dos advogados dos arguidos.