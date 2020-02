PS quer debater poder das ordens profissionais e agilizar contratações públicas

O grupo parlamentar do PS vai lançar o debate sobre a regulamentação das ordens profissionais e o poder que estas organizações corporativas têm sobre o mercado de trabalho, bem como abrir um processo de discussão e análise destinado a encontrar soluções para agilizar as regras e os procedimentos das contratações do Estado. Estas soluções têm por objectivo optimizar o investimento público, revelou ao PÚBLICO a líder parlamentar, Ana Catarina Mendes.

Continuar a ler