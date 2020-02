PCP diz que Governo quer lei que é “um fato à medida dos interesses da ANA e da Vinci”

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu esta quinta-feira a lei sobre o novo aeroporto no Montijo, que o executivo quer alterar, e devolveu as acusações de “força de bloqueio” aos socialistas por não defenderem a lei de um Governo PS.

A mudança da lei, que dá às autarquias envolvidas o direito a vetar o avanço do projecto, defendida pelo ministro das Infra-estruturas, é “um fato à medida dos interesses da ANA e da Vinci”, empresa responsável pelo aeroporto, afirmou Jerónimo de Sousa aos jornalistas, à margem de um encontro sobre ferrovia e transportes, em Lisboa.

“O erro de fundo é o aeroporto [ser] no Montijo”, disse, recordando que o PCP “sempre” defendeu a opção de construir o novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, também no distrito de Setúbal, em resposta à questão de saber se este processo poderá ou não adiar mais alguns anos uma decisão sobre o projecto.

Para o líder comunista, “deve-se cumprir a lei em vigor”, depois de lembrar que foi em 2007 um governo do PS a aprovar o "respectivo decreto, que está em vigor". E afirmou-se surpreendido por ser agora um Governo socialista vir “agora com uma teorização” quanto ao diploma que permite um “posicionamento das autarquias em relação ao seu território” e que permite “um parecer à matéria de facto”.

Segundo o secretário-geral do PCP, é um “processo discutível” de, “perante uma resistência ou uma dificuldade”, como aconteceu com as câmaras do Seixal e Moita, da CDU, que são contra o avanço do projecto, vir agora dizer “altere-se a lei”. “É um mau caminho que o PS e o Governo está a fazer”, concluiu.

Afinal, a força de bloqueio é o PS

Quanto à acusação do PS de Setúbal, distrito onde fica o Montijo, de que o PCP é uma “força de bloqueio”, uma expressão usada nos tempos de maioria absoluta do PSD de Cavaco Silva, Jerónimo de Sousa sorri e aponta contradições aos socialistas. “Estamos a defender um decreto do Governo do PS. Afinal a força de bloqueio é o PS, que já está contra a sua própria lei”, afirmou, com ironia.

Na intervenção que fez sobre transporte ferroviário, Jerónimo de Sousa criticou “o encerramento em 2003/2005 da Sorefame” - “fábrica nacional de material circulante” - por ter sido “um crime cometido contra a economia nacional” da responsabilidade do “PS, PSD e CDS”.

O líder dos comunistas defendeu, pelo contrário, que deve ser avaliada a “possibilidade de o país voltar a contar com uma empresa pública dedicada à produção de composições ferroviárias”.

E sublinhou que o PCP entregou, no Parlamento, um projecto de lei para “reverter a opção errada de fundir a fusão da Estradas de Portugal com a REFER”, na origem da actual Infraestruturas de Portugal - IP”, abrindo a porta à “reintegração da REFER na CP” e à reconstrução de “um sector ferroviário público, uno e nacional”.