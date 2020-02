Bloco de Esquerda inaugura espaço com uma homenagem a João Semedo

O Bloco de Esquerda (BE) inaugura no sábado o Espaço João Semedo, um gabinete da delegação do partido no Parlamento Europeu. O espaço, com morada no número 54 da Avenida Central de Braga, funcionará como ponto de contacto com os cidadãos e movimentos do Norte do país e pretende, ao mesmo tempo, ser uma “expressão pública” de homenagem ao antigo líder do Bloco de Esquerda. O médico, antigo deputado e ex-candidato à Câmara Municipal do Porto morreu em 2018, vítima de cancro.

