Umaro Sissoco Embaló tomou posse como Presidente da Guiné-Bissau

Numa cerimónia descrita como simbólica, Umaro Sissoco Embaló tomou nesta quinta-feira posse como Presidente guineense e prometeu refundar o Estado através de promoção do patriotismo, competência, altruísmo e realizações que os cidadãos não vêem após 47 anos da independência.

O acto foi feito à revelia do Supremo Tribunal, que na Guiné-Bissau tem também função de tribunal eleitoral, e a quem a candidatura de Domingos Simões Pereira (PAIGC) apresentou na quarta-feira um novo recurso de contencioso eleitoral, por suspeita de irregularidades na segunda volta das eleições presidenciais, a 29 de Dezembro, incluindo a ausência de oito actas de apuramento regional das dez regiões do país.

No seu discurso, perante Nuno Nabian, primeiro vice-presidente do parlamento que lhe conferiu posse de forma simbólica, Sissoco Embaló anunciou uma nova era para a Guiné-Bissau “de dignidade, paz e progresso para todos os guineenses” que considerou como “povo heróico, nobre e honrado”.

Foto A passagem de poderes no Palácio Presidencial, fotografia do blogue Fala de Papagaio

Embaló defendeu que volvidos 47 anos desde a independência, a Guiné-Bissau passou por situações que conduziram “à tragédia colectiva”, ao ponto de o país ter hoje “piores escolas, piores hospitais e piores infra-estruturas”.

Para mudar esta realidade, o candidato apontado como vencedor das presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições, que se assume como elemento da “geração de concreto” propõe refundar o Estado e as suas instituições, a começar no sector da Justiça - para acabar com o banditismo político - e a administração pública, onde, disse, grassa a corrupção.

Embaló, que foi apoiado pelo Madem G16 nas presidenciais (a segunda volta teve lugar a 29 de Dezembro) exortou os guineenses a “baixarem as armas”, garantindo que será o Presidente de todos os cidadãos e alguém que estará na linha da frente para a credibilização da imagem externa do país.

A posse simbólica de Umaro Sissoco Embaló decorreu sem a presença de qualquer dignitário internacional, estando apenas os embaixadores da Gâmbia e do Senegal.

A seguir à cerimónia, que decorreu numa unidade hoteleira, Umaro Sissoco Embaló, já com a faixa presidencial, seguiu, acompanhado pelo Presidente cessante, José Mário Vaz, para o palácio presidencial no centro de Bissau.

Já na presidência, foi feita uma nova cerimónia de transferência de poderes, após a qual o Presidente cessante abandonou o Palácio Presidencial, no centro de Bissau, e onde milhares de apoiantes de Embaló festejaram.

O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, considerou que esta tomada de posse simbólica é “um golpe de Estado” com o patrocínio de José Mário Vaz.

O presidente do parlamento guineense, Cipriano Cassamá, que conforme a lei do país é quem concede a posse ao Presidente eleito, demarcou-se da cerimónia, dizendo aguardar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça ao recurso de Domingos Simões Pereira.