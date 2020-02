Tiroteio em cervejeira no Milwaukee faz pelo menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas foram mortas num tiroteio numa fábrica de cerveja no Milwaukee, no estado norte-americano do Wisconsin. O incidente ocorreu ao início da tarde nas instalações da Molson Coors, onde trabalham cerca de 600 pessoas, e o atirador também terá morrido, segundo indicações do presidente da câmara local, Tom Barrett.

O presidente Trump ofereceu condolências aos familiares e à comunidade afectada, durante uma conferência de imprensa sobre o novo coronavírus, que tinha sido agendada para a tarde de quarta-feira, confirmando o número de vítimas.

Segundo o jornal local Milwaukee Journal Sentinel, este é o décimo primeiro tiroteio com múltiplas vítimas no estado do Wisconsin nas últimas duas décadas.