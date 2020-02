Pelo menos 22 militares turcos mortos em bombardeamento na Síria

Pelo menos 22 militares turcos morreram esta quinta-feira num ataque aéreo em Idlib, na Síria, noticia a Reuters, com algumas fontes a indicarem que o balanço de vítimas poderá ainda ser superior.

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan convocou uma reunião de emergência.

Fontes contactadas pela Reuters divergem sobre se o bombardeamento foi levado a cabo pelas forças governamentais sírias ou pela aviação russa.

Idlib é palco do mais recente capítulo do conflito sírio, com as forças de Assad a avançarem naquele que é um dos últimos redutos rebeldes, enfrentando contudo a oposição de jihadistas apoiados pela Turquia.

Os combates em Idlib, que se intensificam desde Dezembro, causaram uma nova crise humanitária, com quase um milhão de civis a terem de deixar as suas casas.