Governo britânico ameaça abandonar negociações com a UE em Junho se não houver progressos

A possibilidade de Reino Unido e União Europeia chegarem a Janeiro de 2021 sem um acordo para uma nova parceria económica e política constitui um cenário bem real e o Governo britânico deu provas disso mesmo, esta quinta-feira, ao ameaçar abandonar as negociações com Bruxelas em Junho, se considerar que não foram feitos progressos suficientes entre os dois blocos.

“O Governo espera que, por essa altura, as linhas gerais do acordo sejam claras e susceptíveis de serem rapidamente finalizadas até Setembro”, lê-se no documento divulgado por Downing Street, onde constam as prioridades de actuação do executivo para as negociações técnicas com os 27, que se iniciam na próxima semana.

“Se não for esse o caso na cimeira de Junho, o Governo terá de decidir se a atenção do Reino Unido não se deve afastar das negociações e focar-se unicamente em continuar os preparativos domésticos para sair do período de transição de forma ordeira”, refere o mandato negocial.

Em vigor até ao final de Dezembro de 2020 e estabelecido pelo acordo do “Brexit”, o período de transição salvaguarda que o Reino Unido continua a beneficiar de todos os direitos do mercado único europeu e a respeitar todas as obrigações dos Estados-membros, apesar de já estar fora da UE desde o passado 31 de Janeiro e de não ter, desde essa altura, representação nas instituições europeias.

Uma vez que o Governo de Boris Johnson “não irá estender o período de transição”, em caso de não-acordo, aplicar-se-ão automaticamente, a partir de 2021, as regras e as tarifas da Organização Mundial de Comércio, nas transacções entre os dois blocos.

O documento de 30 páginas oficializa a posição que o primeiro-ministro já tinha assumido, no início do mês, quando garantiu que o Reino Unido não está obrigado a cumprir as regras europeias – desafiando abertamente a exigência da UE de uma situação de “level playing field [igualdade de circunstâncias]” mínima – e deu a entender que procura um acordo de livre comércio semelhante ao que existe entre os 27 e o Canadá.

Nos termos deste acordo, são reduzidas ou eliminadas as taxas alfandegárias na grande maioria dos bens transaccionados e uniformizadas as regulações de produtos. De fora ficam, porém, alguns produtos agrícolas e o sector dos serviços.

“Independentemente do que vier a acontecer, o Governo não irá negociar qualquer acordo segundo o qual o Reino Unido não tenha o controlo das suas leis e vida política”, sublinha o documento. “Se não for possível negociar um compromisso satisfatório, então a relação comercial com a UE basear-se-á no acordo de saída de 2019”.

Na sessão plenária desta quinta-feira na Câmara dos Comuns, o líder do Conselho de Ministros do Governo conservador, Michael Gove, acrescentou: “Não vamos negociar a nossa soberania”.

O Governo britânico revelou ainda que, ao contrário do que pretende Bruxelas, quer fazer um acordo autónomo sobre as pescas, ou seja, não o quer incluir a exploração do sector no acordo de livre comércio que será negociado com Michel Barnier, representante mandatado pela UE.