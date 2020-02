Covid-19: o mundo “simplesmente não está pronto”

O número de casos positivos do novo coronavírus (Covid-19) tem vindo a aumentar exponencialmente. Já são 40 os países por onde o vírus se alastrou e o número de mortes ronda as três mil pessoas. Neste P24, falamos com a jornalista Sofia Neves.

Episódio realizado com a supervisão de Aline Flor