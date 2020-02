O Senador do Vermont obteve 46% dos votos no caucus do Partido Democrata no Nevada. Conseguiu criar um bloco de apoiantes diverso e reforçou a sua posição de liderança na corrida para a nomeação opositor de Trump nas eleições presidenciais de Novembro.

