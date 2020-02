O turismo pode gripar? No pior cenário, “não sei se gripa, mas vai reduzir a velocidade”

Para o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAV), Pedro Costa Ferreira, em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, que pode ouvir completa esta quinta-feira a partir das 13h, no que concerne o novo coronavírus, ​o importante são os “números” e os “factos”, seguir os conselhos aos viajantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e as indicações da Organização Mundial de Saúde. O resto é “ruído”, diz, lembrando que, tirando a China e parte da Itália, não há limitação às viagens.

