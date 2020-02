Start up da Universidade do Porto criou snacks de leguminosas

Uma start up nascida na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP) desenvolveu um snack que, composto por mais de 50% de leguminosas, pretende “incentivar a população portuguesa a consumir mais estes alimentos”.

Alexandre Santos, director da empresa de base tecnológica em fase de desenvolvimento Snood Foods, revela que foi com o propósito de “aumentar o consumo de leguminosas” na alimentação dos portugueses que, em 2017, no Ano Internacional das Leguminosas, quatro investigadores da FCNAUP — Márcia Gonçalves, Gonçalo Barreto dos Santos, Débora Teixeira e Duarte Torres — desenvolveram os Bean'Go. Com o intuito de tornar os snacks “comerciáveis”, Alexandre Santos decidiu juntar-se à equipa de investigadores e criar a Snood Foods.

“Na altura, fiquei muito interessado com o projecto e juntei-me para, de certa forma, tornar esse projecto de investigação, comerciável”, esclareceu, acrescentando que a ideia era criar um produto que correspondesse aos actuais “consumos e comportamentos” da população portuguesa no que concerne à alimentação. “Queríamos criar um produto que fosse conveniente e que as pessoas pudessem consumir em qualquer momento do dia”, disse.

Segundo Alexandre Santos, os snacks, compostos por mais de 50% de leguminosas e feitos no forno, são “um produto natural, extremamente saudável e muito saboroso”. “Em média, os snacks têm duas vezes mais proteína do que os outros do mercado”, explicou o responsável, adiantando estarem já a ser comercializados, em 50 lojas da marca Pingo Doce, dois produtos diferentes: um de ervilhas e outro de grão-de-bico. Além destes alimentos, os snacks sem glúten, contém também azeite, farinha de arroz, pós de fruta e especiarias, como manga, tomate e orégão, e outros ingredientes “segredo”.

Alexandre Santos adiantou terem já recebido “um bom feedback”, sendo que o objedtivo da start up passa agora por fazer snacks de outras leguminosas, como de feijão vermelho, feijão preto e lentilhas. Paralelamente, a Snood Food pretende ainda “tornar o produto mais divertido para as crianças” e explorar outros formatos, uma vez que o actual produto é de 25 gramas. “Queremos tentar fazer produtos de outros formatos, nomeadamente, de 50 ou 100 gramas. Assim como também queremos chegar a outros mercados a nível nacional e internacional, uma vez que algumas distribuidoras belgas e espanholas já demonstraram interesse em vender o nosso produto”, concluiu.