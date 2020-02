A moda é amiga do ambiente?

A roupa que compras no centro comercial provavelmente fez uma longa viagem até chegar a ti e pode ter saído caro à saúde das pessoas que a produziram e ao próprio planeta. Os nossos “repórteres” da Rádio Miúdos foram descobrir mais sobre a indústria da moda e deixam-te dicas para consumires de forma mais consciente.

O P de Porquê é um programa do PÚBLICO em parceria com a Rádio Miúdos. Neste podcast explicamos-te o que precisas de saber sobre um determinado assunto e exploramos os temas que marcam a actualidade, para que não te escape nada. Se tiveres dúvidas para investigarmos, escreve-nos! Envia as tuas sugestões para: [email protected]

