Cinco anos depois, Campo Maior volta a florir com as Festas do Povo

Têm uma periodicidade singular: ao contrário do que muita gente supõe, não se realizam de tantos em tantos anos, mas só quando o povo assim decide. É necessária a adesão de muitas ruas e a vontade de muita gente em decorá-las com milhares de flores de papel. Em 2011, chegaram a um milhão de visitantes. Voltaram em 2015 e, agora, vai ser declarado 2020 como ano de Festas do Povo.

A comissão organizadora da festa, a Associação das Festas do Povo de Campo Maior, em colaboração com a autarquia local, marcou uma conferência de imprensa para o anúncio oficial, no dia 1 de Março, altura em que deverão ser avançados detalhes e programa.

As festas, sublinha a comissão, são “um evento centenário cuja concretização assenta no voluntariado e em números que impressionam: milhares de pessoas envolvidas, milhões de horas de trabalho, 30 toneladas de material (incluindo papel, madeira, cola, arame, etc.), vários quilómetros de ruas engalanadas” e, realce-se, “centenas de milhar de visitantes vindos de todo o país e não só”. Em 2015, participaram cerca de 7500 pessoas e uma centena de ruas, num total de dez quilómetros.

A conferência, a decorrer no centro cultural, tem como intuito “anunciar à população a realização das Festas do Povo 2020”. Sendo um evento único e multitudinário, com especial importância turística e cultural, estará presente outra entidade que apoia a sua realização, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, através do seu presidente António Ceia da Silva.

As Festas do Povo 2020 deverão decorrer entre o final de Agosto e inícios de Setembro. Uma das tradições é o segredo: cada rua só revela a sua decoração florida na noite em que o trabalho é posto nas ruas (é a noite da “enramação").

O evento está integrado desde 2018 no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial e trabalha a candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade.