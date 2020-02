PS, PSD e BE admitem acabar com três comissões bancárias

O PS, o PSD e o BE consideram que existe consenso no Parlamento para acabar com as comissões cobradas pela banca na emissão do distrate, nas declarações de dívida e no processamento de prestações de crédito. O entendimento foi evidenciado por estes partidos no arranque do debate que decorre esta tarde na Assembleia da República sobre as comissões bancárias.

“Essas comissões vão acabar e bem”, disse a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. “Parece que existe um consenso” quanto a estas comissões, afirmou o deputado do PSD, Hugo Carneiro. “Sobre isto estamos de acordo”, acrescentou. Miguel Costa Matos, do PS, destacou que o “debate começa com consensos em geometria variável nos distrates e declarações”. O apoio destes três partidos garante a aprovação do fim destas comissões.

No entanto, quanto às comissões cobradas pelos bancos por operações através de plataformas digitais, como é o caso do MB Way, ainda não é clara qual a solução que sairá deste debate. A divergência entre o BE e o PS - o primeiro quer acabar com as comissões no MB Way e o segundo quer limitá-las - está no facto de os socialistas considerarem que o fim destas comissões pode servir de incentivo para a inovação, enquanto os bloquistas recordam que a rede de Multibanco se desenvolveu apesar da sua gratuitidade. Este trabalho pode ser feito durante a especialidade, admitiram as partes.

BE e PS repudiam “chantagem” da banca

Apesar das diferenças entre PS e BE no que toca, por exemplo, às comissões do MB Way, os dois partidos uniram-se no repúdio ao comunicado feito na véspera pela Associação Portuguesa de Bancos (APB), que lembrou que o fim destas comissões pode pôr em causa postos de trabalho na banca.

“Não é com comunicados a roçar a chantagem que se credibiliza a banca portuguesa”, disse Fernando Anastácio, deputado do PS. Ainda antes, Mariana Mortágua garantiu que o partido não cederá à “chantagem da banca”.

O debate na generalidade fica ainda marcado pelas críticas ao Banco de Portugal. A líder parlamentar centrista, Cecília Meireles, disse que o Parlamento arrisca-se a “hiper-regulamentar” porque o supervisor não faz o seu trabalho. “Nós não somos o Banco de Portugal”, declarou, exibindo o preçário da Caixa Geral de Depósitos (CGD) com 93 páginas e elencando um conjunto de comissões que ficam fora dos 11 projectos que agora estão em discussão.