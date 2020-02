Bolsa de Lisboa cai 3% numa Europa apreensiva perante avanço do coronavírus

Depois de um dia de grande volatilidade nos mercados, as principais bolsas europeias voltaram nesta quinta-feira a registar perdas acentuadas, entre 3% e 4%, trajectória que projecta os impactos negativos para a economia e as empresas que os investidores antecipam com a propagação do coronavírus na Europa. Lisboa seguiu a tendência e fechou a perder 2,93%, com praticamente todos os títulos em sentido descendente.

Espelho do sentimento de apreensão dos investidores perante a imprevisibilidade da expansão do vírus Covid-19 está o resultado do Stoxx 600, o índice que congrega as 600 maiores empresas cotadas na Europa. O índice encerrou com uma queda de 3,76%, prolongando a tendência negativa dos últimos dias — numa semana, acumula uma desvalorização de 9%.

Os novos casos de coronavírus fora da China já ultrapassaram os números registados no território de origem do surto, levando os mercados financeiros globais a temerem pelo impacto que o contágio crescente poderá ter nos resultados das empresas e no conjunto da actividade económica mundial, daí a aversão dos investidores em apostar em determinadas acções europeias e norte-americanas. E porque a China, onde começou o surto, é um dos principais destinos das exportações alemãs, o governo de Angela Merkel veio admitir nesta quinta-feira criar incentivos fiscais às empresas caso a epidemia se alastre e tenha efeitos mais gravosos na maior economia da zona euro.

Nas principais praças, as quedas rondaram os 3% e nalguns casos registaram-se desvalorizações ainda mais acentuadas. Foi o caso da bolsa de Bruxelas, onde o índice Bel 20 recuou 4,98%, ou de Amesterdão, onde o AEX caiu 3,75%.

A bolsa de Frankfurt terminou a sessão com o Dax-30 a desvalorizar-se 3,19%, em Madrid o Ibex-35 seguiu a mesma tendência e baixou 3,55%, em Paris o CAC 40 recuou 3,32% e em Milão o FTSE Mib perdeu 2,66%.

Também em Londres o índice FTSE 100 fechou a sessão em terreno negativo, perdendo 3,49%, num dia em que a negociação não ficou apenas condicionada pela reacção à expansão do coronavírus, mas também pelos desenvolvimentos do "Brexit" depois de o Governo britânico ter ameaçado abandonar as negociações com a União Europeia (UE) em Junho se considerar que não há progressos suficientes após o período de transição.

Com os impactos a alastrarem, as bolsas mundiais já perderam desde o início da crise, segundo contas da Reuters, três biliões de dólares (milhões de milhões), o equivalente a 2,7 biliões de euros, sendo que, na Ásia, os principais índices da China, Japão e Coreia do Sul estão nos patamares mais baixos dos últimos quatro meses.

Em Lisboa, só uma das 18 empresas do PSI-20 escapou às quedas desta quinta-feira, a Ibersol, que fechou com a cotação inalterada em relação quarta-feira. Entre as perdas sobressai a desvalorização de 5,03% da Galp e as quedas na ordem dos 4% da Nos e da Sonae SGPS (grupo dono do PÚBLICO).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Wall Street volta a dar mostras de nervosismo e, depois de um arranque positivo, não demorou muito para que o S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq-100 voltassem a negociar em terreno negativo.

A aposta em activos considerados menos arriscados do que as acções têm feito subir a cotação do ouro, cujo preço à vista continua em alta — subia 0,48%, para cerca de 1648,8 dólares por onça. Em sentido negativo está o preço do petróleo, com o Brent (de referência para Portugal) a descer 2,88%, para 51,29 dólares por barril durante a tarde, e o petróleo do Texas (West Texas Intermediate) a deslizar já 3,78%, para 46,89 dólares.

No mundo estão confirmados mais de 71 mil casos de coronavírus, tendo o surto sido responsável pela morte de mais de 2400 pessoas.