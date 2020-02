Nova líder da CGTP visita greve no Porto de Lisboa

Naquele que foi um dos seus primeiros actos públicos como nova líder da Intersindical, Isabel Camarinha acompanhou as primeiras horas de um novo dia de protesto por parte dos estivadores do Porto de Lisboa, que marcaram uma paralisação até ao próximo dia 9 de Março contra as propostas salariais e de progressão na carreira das empresas. A secretária-geral da CGTP aproveitou para exigir a intervenção do Governo para resolver estes problemas dos estivadores cujo protesto já se dura há oito dias.

“Estamos a demonstrar a nossa solidariedade mas também a transmitir que estamos disponíveis para acções que exijam, de facto, a resolução deste problema gravíssimo que está a acontecer no porto de Lisboa com as empresas de estiva: o não cumprimento dos acordos que foram feitos pelo sindicato, salários em atraso e as tentativas de regresso ao vínculo precário”, sublinhou Isabel Camarinha, citada pela Lusa.