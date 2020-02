Sporting em Istambul para continuar no bom caminho

Passar quatro jogos consecutivos sem perder não parece muito, mas, no meio de tanta turbulência, é o melhor que o Sporting consegue fazer. Com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, os “leões” estão na sua melhor fase da época e querem dar continuidade a esta série nesta quinta-feira, em Istambul, frente aos turcos do Basaksehir (17h55, SPTV2), no jogo da segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Há uma semana, em Alvalade, o apuramento para os “oitavos” ficou bem encaminhado com um triunfo por 3-1, mas o golo sofrido nos últimos minutos desse jogo deixou o Sporting menos tranquilo para o segundo embate com o actual líder do campeonato turco.

Esse foi mesmo o único ponto negativo de um jogo que funcionou como uma espécie de emancipação do Sporting em relação ao seu passado não muito distante. Foi o primeiro jogo europeu dos “leões” no pós-Bruno Fernandes e a exibição foi ao nível do que melhor fizeram esta época, dando seguimento, com algumas alterações, no confronto seguinte, frente ao Boavista. Silas deixou no ar a possibilidade de voltar a fazer mudanças na equipa, pensando no jogo do campeonato em Vila Nova de Famalicão. “Alguns provavelmente não jogam este jogo. São muitas viagens, muitos jogos e é desgastante. Vamos mudar agora e, depois, teremos de mudar outra vez”, declarou o técnico sportinguista.

Algumas dessas mudanças serão forçadas por lesões e castigos. Continuam a não marcar presença na equipa três lesionados de longa duração (Renan, Luiz Phellype e Mathieu), enquanto Luís Neto falha este segundo jogo com os turcos por castigo - viu um amarelo na falta que deu penálti (e golo) na primeira mão. Também é provável que Silas mexa nas alas, devolvendo Bolasie à equipa para o lugar de um dos extremos que jogaram frente ao Boavista (Jovane ou Plata), e nos laterais, com os regressos de Acuña e Ristovski. Quem irá, de certeza, continuar na equipa é Andraz Sporar, o avançado que o Sporting contratou em Janeiro - o esloveno estrou-se a marcar frente ao Basaksehir, marcou mais um no domingo passado, e é um dos melhores marcadores na Liga Europa, ele que já trazia cinco golos marcados na prova pelo Slovan de Bratislava.

Esta será a segunda vez que o Sporting joga em Istambul. A primeira visita à cidade aconteceu em 2015, num jogo da fase de grupos também na Liga Europa, frente ao Beskitas – deu empate (1-1), com o golo dos “leões” a ser marcado por Bryan Ruiz. O Sporting tem, aliás, um histórico positivo frente a equipas turcas, três vitórias e três empates em sete jogos, mas tem no currículo uma eliminação traumática frente a uma equipa de nome impronunciável, o Gençlerbirligi, com um empate (1-1) em Ankara e uma derrota (0-3) em Alvalade.