Sporting arrasado e eliminado em Istambul

O Sporting foi nesta quinta-feira eliminado da Liga Europa. Em Istambul, os “leões” perderam por 4-1, após prolongamento, com o Basaksehir no jogo da segunda mão, depois do triunfo por 3-1 há uma semana, em Alvalade.

Uma primeira parte desastrosa quase deitou tudo a perder para o Sporting. Os turcos entraram com tudo e colocaram-se em vantagem aos 31’. Num canto marcado pela direita, Demba Ba atira à baliza, Maximiano defende e, na recarga, Skrtel faz o 1-0.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na última jogada da primeira parte, o Basaksehir colocou-se no comando da eliminatória. Num livre directo na esquina da área, Aleksic atirou para o fundo das redes “leoninas”, aproveitando um posicionamento deficiente de Maximiano.

Com este resultado, o Sporting precisava de um golo para não ser eliminado, e esse golo apareceu aos 68’, numa parceria argentina. Acuña fez o cruzamento e Vietto cabeceou para o fundo das redes turcas.

No tempo de compensação, Visca fez o 3-1 que empatou a eliminatória e, no prolongamento, marcou o penálti que apurou o Basaksehir e atirou o Sporting para fora da Europa.