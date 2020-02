Sp. Braga anuncia Rolando até 2022

O Sp. Braga anunciou esta quinta-feira a contratação do defesa-central Rolando, de 34 anos, com vínculo válido até 2022. O internacional português estava sem clube desde o final da última época, depois de ter representado o Marselha nas últimas quatro temporadas, pelo que está à disposição do treinador, Rúben Amorim, de quem foi colega de equipa no Belenenses entre 2003 e 2008, desde os juniores.

Com 21 internacionalizações pela selecção principal de Portugal, Rolando regressa ao campeonato português depois de ter deixado o FC Porto, em 2012, para rumar a Itália (Nápoles e Inter Milão), por cedência dos “dragões”, emblema de que se desvinculou em 2015, no final de novo empréstimo ao Anderlecht (Bélgica), para assinar pelo Olympique Marselha.

1 @EuropaLeague , 4 Campeonatos Nacionais, 4 Supertaças e 3 Taças de Portugal depois, Rolando é Gverreiro do Minho até 2022!



Sabe mais em �� https://t.co/4f9oJ7m0VI pic.twitter.com/oizZfpCKTK — SC Braga (@SCBragaOficial) February 27, 2020