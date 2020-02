Olympiacos foi a Londres deixar o Arsenal pelo caminho

Já não há clubes portugueses nas provas europeias, mas há vários treinadores ainda a representarem o futebol nacional. Roma, Wolverhampton, Shakhtar Donetsk e Olympiacos qualificaram-se para os oitavos-de-final da Liga Europa, com os gregos a assumirem-se como a grande surpresa da ronda.

No Emirates Stadium, em Londres, o Olympiacos igualou a eliminatória por Cissé, aos 53’, e obrigou o Arsenal a disputar o prolongamento. Aos 113’, um golo de Aubameyang deixou os “gunners” na frente da ronda, mas El Arabi, aos 120’, confirmou mesmo o triunfo (1-2) e o apuramento improvável da equipa orientada por Pedro Martins.

Antes, a Roma e o Wolverhampton tinham sofrido também para confirmarem a qualificação. Os italianos, treinados por Paulo Fonseca, empataram em casa do Gent (golo de Kluivert) e fizeram valer o 1-0 da primeira mão; os britânicos, de Nuno Espírito Santo, perderam por 3-2 em Barcelona, diante do Espanyol (golos de Traoré e Doherty), mas seguiram em frente com conforto (6-3 no total).

A maior desilusão desta ronda acabou por ser o Ajax, que na época passada brilhou a grande altura na Liga dos Campeões. Os holandeses até ganharam ao Getafe por 2-1, mas o triunfo foi insuficiente para dar a volta ao 0-2 registado no primeiro embate, em Espanha.

O resultado mais folgado do dia, esse, aconteceu em Manchester, onde o United bateu um Club Brugge reduzido a dez desde os 23’, numa goleada (5-0) que começou com um golo de penálti de Bruno Fernandes.