Benfica também fica de fora da Liga Europa

Depois de Sp. Braga, FC Porto e Sporting, o Benfica também foi eliminado na Liga Europa, depois do empate (3-3) desta quinta-feira na Luz frente ao Shakhtar Donetsk, que já tinha ganhou o jogo da primeira mão na Ucrânia por 2-1.​

Os “encarnados” estiveram em duas ocasiões na frente da eliminatória. Logo aos 9’, Pizzi marcou o golo que bastava ao Benfica para seguir em frente, mas a formação orientada pelo português Luís Castro nivelou o resultado pouco depois, aos 12’, num lance muito confuso em que foi Rúben Dias dar o último toque. Ainda antes do intervalo, o central benfiquista redimiu-se e fez o 2-1 aos 36’, num cabeceamento certeiro após canto de Pizzi.

Logo a abrir a segunda parte, aos 47’, Dyego Sousa (titular pela primeira vez) aproveitou um disparate do guarda-redes Pyatov na sua área, segurou a bola tempo suficiente até chegar Rafa, que, de primeira, fez o 3-1, recolocando a equipa de Bruno Lage no controlo do apuramento para os “oitavos”.

Mas o Shakhtar voltou a responder de imediato. Na sequência de um canto, Stepanenko fez o 3-2 aos 49’ e, aos 70’, o brasileiro Alan Patrick fez o 3-3, deixando o Benfica com 20 minutos para marcar dois golos. Mas nem com Seferovic e Vinicius (que começaram no banco) em campo o Benfica conseguiu voltar a marcar.