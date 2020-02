No set do novo videoclipe de André Henriques

Uma Casa na Praia é o segundo single do disco de estreia de André Henriques a solo. “É um sonho de alguém que está na cidade e quer sair da rotina”, explicava ao PÚBLICO numa pausa em set, no dia em que gravava o videoclipe para a música.

Numa carruagem de metropolitano, de fato e pasta na mão, o vocalista dos Linda Martini estava neste dia vestido para interpretar a personagem, mas o cenário não lhe era de todo estranho. “Esta é uma música até bastante autobiográfica. Durante mais de dez anos eu andei assim vestido todos os dias. Felizmente encontrei outras coisas que me satisfazem mais”, confessa.

Com uma banda que já conta com mais de quinze anos de sucesso, um álbum a solo não vinha nos planos, mas foi “todo muito imediato a fazer”. Nos últimos anos, André Henriques tem-se dedicado também à escrita de canções para outros intérpretes. Tinha acabado de escrever umas músicas para o novo álbum da fadista Cristina Branco e deu por si “com mais duas, três músicas que não tinham destino”. Pela primeira vez, pensou: “E se as cantasse eu?”.

Foi assim que, de repente, surgiu Cajarana, o seu primeiro álbum a solo, com data de lançamento prevista para 13 de Março. “Tinha duas canções e, de uma forma muito espontânea, passados dois meses tinha 12”.

Quanto ao futuro de Linda Martini, não há razão para preocupações: a banda não vai terminar. “Todos nós temos, ou vamos tendo, projectos à parte, a solo ou não. Mas esta cumplicidade musical que nós temos (e amizade também) é uma coisa que está para durar”.