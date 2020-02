Stefan Blunier vai ser o novo maestro titular da Orquestra Sinfónica do Porto

O maestro suíço-alemão Stefan Blunier (Berna, 1964), que entre 2008 e 2016 dirigiu a Orquestra Beethoven e a Ópera de Bona, vai ser o novo maestro titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, cargo que ocupará a partir de Janeiro de 2021, sucedendo ao seu compatriota Baldur Brönnimann.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo director artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, que salientou “as qualidades humanas e artísticas” reveladas por Blunier ao longo da quase uma década que já dura a sua colaboração regular com a sinfónica portuense, formação que dirigiu uma dúzia de vezes desde 2012.

“Ao longo dos últimos anos, [Stefan Blunier] intensificou a sua colaboração com a Orquestra Sinfónica, tendo revelado as suas extraordinárias capacidades musicais e o seu à-vontade em repertórios muito variados, desde os clássicos aos românticos, passando por excelentes prestações nas mais exigentes obras contemporâneas”, acrescenta o director artístico em comunicado divulgado pela Casa da Música.

Ao PÚBLICO, o maestro suíço falou esta quinta-feira da “emoção” que sente perante o novo desafio, considerando que a Sinfónica da Casa da Música “é uma orquestra especial”, formada por músicos que “tocam com muita motivação e paixão”, sempre disponíveis para “executar programas extraordinários”.

“Desde o início senti que, na maior parte das vezes, eu recebia desta orquestra quase tudo o que queria ter dela, e isso significa um nível muito elevado”, acrescentou Blunier no seu camarim, entre elogios à arquitectura do edifício, à acústica da Sala Suggia, à cidade e em particular ao público melómano do Porto.

Foto Stefan Blunier está disposto a partir à descoberta da música portuguesa, que pouco conhece PAULO PIMENTA

No próximo mês de Abril, o maestro suíço vai dirigir a Sinfónica do Porto em dois concertos do ciclo Música & Revolução (24 de Abril a 1 de Maio): no primeiro dia, fará a estreia portuguesa da peça Le désenchantement du Monde, de Tristan Murail, compositor francês do movimento espectralista; no dia 26, dirigirá obras de Gérard Grisey e de Magnus Lindberg, dois compositores contemporâneos.

Questionado sobre que épocas e estéticas mais gosta de trabalhar, Blunier começa por ironizar, dizendo que a sua música preferida é a de Jean-Philippe Rameau, uma referência do barroco francês. “Mas aqui não vou dirigi-lo, porque não é a minha especialidade, mesmo se a Casa tem um ensemble barroco [risos]. Adoro os russos, e gosto também muito dos alemães do período entre 1880 e 1900, da música que espelha a atmosfera de decadência dessa época do início do Freud, muitas vezes de compositores judeus”, revela o maestro.

Mas o novo titular da Sinfónica do Porto promete também prestar atenção e partir “à descoberta” da música portuguesa, que conhece ainda pouco, e cujas partituras não chegam às bibliotecas alemãs. “Conheço os contemporâneos – o Emmanuel Nunes, claro –, e sei que há também os barrocos, mas não sei se existem compositores românticos”, confessa Blunier, manifestando interesse em investir nessa procura. Até equaciona – como fez quando foi dirigir, como maestro convidado, a Orquestra de Bruxelas – fazer um programa específico com música portuguesa quando assumir as novas funções no início do próximo ano. Mas sem nunca deixar de parte “os Beethoven, Brahms, Tchaikovski…”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Temos de fazer de tudo. Alguns maestros não estão disponíveis para a música contemporânea, ou porque não têm tempo, ou porque não querem estudar as novas partituras. Mas eu gosto de acompanhar o percurso de um compositor”, diz ainda. E, sintetizando o seu projecto para a Sinfónica da Casa da Música, garante: “Vou estudar o que já se fez aqui, e vou trabalhar num programa para a cidade, não para mim.”

Stefan Blunier começou por estudar piano, trompa e composição, antes de se especializar em direcção de orquestra, entre a sua cidade natal e a conceituada Escola Superior Folkwang, na cidade alemã de Essen. Na primeira década do século, desempenhou os cargos de maestro titular associado da Orquestra de Mannheim e de director musical e maestro titular da de Darmstadt, ambas na Alemanha. Foi depois director-geral da Música em Bona, tendo também estado à frente da Orquestra e da Ópera da antiga capital germânica.

Paralelamente, “dirigiu praticamente todas as orquestras sinfónicas das rádios alemãs”, completa a sua nota biográfica, tendo também conduzido formações orquestrais de países como Dinamarca, Bélgica, França, Escócia, Irlanda, Países Baixos, Noruega e Japão. O seu percurso também passou pela ópera, com um repertório que inclui obras de Verdi, Massenet, R. Strauss, Wagner, Henze ou Poulenc.