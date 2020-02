A licença sabática da Kunsthalle Lissabon

No ano passado, quando a instituição fez dez anos, a Kunsthalle Lissabon decidiu fazer um interregno na sua programação, aproveitando para reflectir sobre o papel desta pequena instituição, situada entre Santa Apolónia e Xabregas, na vida da arte contemporânea lisboeta. Emprestaram o espaço de exposição a quatro congéneres internacionais, do Pivô, em São Paulo, ao SALTS, em Basileia, para mostrar artistas de outras redes. De regresso à curadoria, numa conversa através de email com o Ípsilon, os dois directores, Luís Silva e João Mourão, explicam o que querem fazer deste centro, que recebe um subsídio da DGArtes, a que já não podemos chamar alternativo.

