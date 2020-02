O jogo das cadeiras

Uma das coisas que mais nos agrada na obra do francês Olivier Assayas é a sensação de nunca sabermos o que nos espera a cada novo filme. Olhando para a sua filmografia, que vai de Carlos a As Nuvens de Sils Maria, de Personal Shopper a Boarding Gate — Porta de Embarque, de Irma Vep a Tempos de Verão, a não ser uma enorme e imensa curiosidade, e o prazer de tentar fazer explodir as fronteiras do que é um “género” de filme mais do que do “filme de género”.

Continuar a ler