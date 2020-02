Os homens da erva

Nunca foi difícil de perceber que, deixado à solta a fazer aquilo de que mais gosta, Guy Ritchie tem ambições a ser o Tarantino inglês, virtuoso do diálogo afiado e do colorido pitoresco com o submundo criminoso britânico como pano de fundo. Depois de vários filmes de “encomenda” (os dois Sherlock Holmes, e o bem simpático O Agente da U.N.C.L.E., o Aladdin da Disney), ei-lo de regresso ao seu “primeiro amor”, o de Um Mal Nunca Vem Só e Porcos e Diamantes: truculentas comédias policiais à volta da honra (ou falta dela) entre bandidos, tendo aqui como centro um rentabilíssimo negócio de marijuana com mansões senhoriais rurais ao barulho.

Continuar a ler