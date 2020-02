O aumento de peso na vida adulta pode prejudicar a saúde pulmonar

Se as funções pulmonares das pessoas diminuem de forma natural com o passar dos anos, este problema manifesta-se de forma mais profunda quando há um aumento de peso associado. Esta é a principal conclusão de um estudo realizado pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal), promovido pela Fundação La Caixa, no qual foi analisada, ao longo de mais de vinte anos, a influência que as variações de peso desempenham sobre a saúde respiratória com o avançar da idade adulta.

