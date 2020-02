Raquel Ferreira é a nova deputada do PS que substitui João Ataíde

A advogada Raquel Cardoso Ferreira, eleita pelo círculo de Coimbra, reassumiu esta quarta-feira o lugar de deputada no Parlamento, substituindo João Ataíde das Neves, que morreu na sexta-feira.

Esta não é a primeira vez que a advogada da Figueira da Foz se senta na bancada parlamentar socialista. No início da nova legislatura, Raquel Ferreira teve uma passagem fugaz de dois dias pela Assembleia da República, substituindo João Ataíde, que na altura era secretário de Estado do Ambiente.

Para além de João Ataíde – que foi presidente da Câmara da Figueira da Foz, juiz desembargador e director da Polícia Judiciária – também Marta Temido, que liderou a lista de deputados pelo círculo eleitoral de Coimbra, teve de ser substituída na altura por desempenhar funções governativas. A não recondução de João Ataíde no novo Governo de António Costa levou a que Raquel Ferreira abandonasse o Parlamento, deixando o lugar para o ex-secretário de Estado do Ambiente.

Para já desconhece-se se a nova deputada vai integrar as comissões que o seu antecessor integrava. O juiz desembargador era membro efectivo das Comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de Defesa Nacional e suplente na Comissão de Ambiente, Energia.

Ao PÚBLICO, a deputada socialista manifestou vontade em integrar as mesmas comissões que o antecessor, que conheceu no tribunal Judicial da Figueira da Foz quando iniciou a sua carreira de advogada e por quem tinha “grande amizade e uma enorme estima”. “Se houver essa possibilidade, não vejo porque não integrar as mesmas comissões”, declara, revelando não ter sido contactada. “Aguardo que me contactem”, acrescenta.

Militante do PS desde 1997, Raquel Cardoso Ferreira, de 49 anos, ocupava o sétimo lugar na lista de deputados pelo distrito de Coimbra, liberada por Marta Temido, que suspendeu o mandato para assumir funções de ministra da Saúde.

Eleita há dias secretária coordenadora da secção do PS da Figueira da Foz, onde milita, a nova deputada socialista diz fazer questão de manter a ligação com os militantes. “Gosto muito do contacto com os militantes e seria um fiasco se os abandonasse”, conta.

Onde se aguardam mexidas é no Conselho Superior de Defesa Nacional, pela saída de João Ataíde. A deputada socialista e ex-secretária de Estado adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto, irá representar a Assembleia da República no Conselho Superior de Defesa Nacional. A designação será feita esta semana, quando forem indicados os representantes do Parlamento em vários órgãos externos.