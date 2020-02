Quase 30% dos carros do Governo são eléctricos

Num total de 151 viaturas, o Governo tem 44 que são eléctricas, o que equivale a 29,1%. As contas foram feitas pelo Jornal de Notícias com base no mais recente relatório do Parque de Viaturas do Estado, relativo a 2018, cujas conclusões principais o PÚBLICO já tinha divulgado em Janeiro deste ano. Em 2015, o executivo fixou a meta de compra de 1200 veículos movidos a electricidade até Março de 2020, mas, de acordo com o JN, apenas ainda foram adquiridas 396.

Em Janeiro, o PÚBLICO registou que, de um ano para o outro, o número de veículos eléctricos do Estado (não apenas do Governo) aumentou 313%. Mas isso não foi suficiente para diminuir o peso dos veículos a gasóleo. Na verdade, este número também aumentou: 74% do total de veículos são actualmente a gasóleo.

Aumentar

O mesmo relatório concluía que a frota do Estado aumentara pela primeira vez desde 2010, passando de 25.640 para 25.802, um crescimento relacionado, sobretudo, com o reforço das viaturas operacionais das forças de segurança, PSP e GNR.