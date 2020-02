Comissão insiste que castração química é inconstitucional mas responde a Ferro que discussão em plenário é responsabilidade sua

A bola está de novo do lado do campo de Eduardo Ferro Rodrigues: a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (CACDLG) insiste que a proposta para a consagração da castração química como pena acessória para os pedófilos é inconstitucional, mas remete para o presidente da Assembleia da República e para a conferência de líderes a decisão sobre se a iniciativa do Chega deve ou não ser discutida em plenário na próxima sexta-feira.

Esta resposta a Eduardo Ferro Rodrigues foi aprovada pelo PS, PCP e por Joacine Katar Moreira, teve a abstenção do PSD e do PAN e o voto contra do Bloco, CDS e Chega. Há duas semanas todos os partidos consideraram que a proposta é inconstitucional e alguns - PS, PSD, PCP - até defenderam que não devia ser discutido em plenário, mas optaram por não incluir no parecer a conclusão sobre se deveria ou não subir a plenário.

Eduardo Ferro Rodrigues poderá agora escudar-se na frase taxativa do parecer da comissão que, apesar de não rejeitar a discussão da proposta, diz que considera a medida inconstitucional.

Nesta quarta-feira, o PSD deu um passo atrás, escusou-se a assumir que o texto não devia ir ao plenário e até trouxe como exemplo de uma proposta inconstitucional que há um ano foi discutida em plenário: o projecto de lei do Bloco para a criação de tribunais específicos para julgar violência doméstica. O deputado André Ventura, que faltara à reunião de dia 12 (quando o parecer foi discutido e votado), assim como o centrista Telmo Correia lembraram que todas as entidades que se pronunciaram sobre a eutanásia a consideraram inconstitucional e ela foi discutida e aprovada em plenário.

Depois de uma hora de discussão acesa, os deputados acabaram por votar um documento de resposta às duas perguntas do presidente da Assembleia da República (PAR) mas cujo conteúdo não é tão directo quanto Ferro Rodrigues pretendia. O texto remata com um parágrafo em que vinca ser “entendimento da Comissão de Assuntos Constitucionais que o projecto de lei não preenche os requisitos constitucionais para subida a plenário, pese embora que o agendamento não cabe nas suas compete mas sim ao PAR ouvida a conferência de líderes, razão pela qual se decidiu não incluir [a referência] no parecer”.

Depois de o PS lhe ter enviado uma carta a Ferro em que dizia que, como a comissão havia considerado a proposta inconstitucional, esta não deveria ser discutida com o seu projecto de lei sobre auto-determinação sexual de menores, o PAR pediu à comissão que clarificasse o que seu primeiro parecer. E perguntava: “Considera que as ‘dificuldades manifestas’ de natureza constitucional identificadas no parecer da primeira comissão ao projecto de lei n.º 144/XIV/1.ª são ultrapassáveis no decorrer do processo legislativo?”

A que somava: “Atendendo às considerações tecidas no parecer relativo ao projecto de lei, conclui que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário?”