CDS quer saber detalhes do plano de contingência sobre o Covid-19

A deputada do CDS Ana Rita Bessa quer que o Governo dê detalhes sobre o plano de contingência que está a ser preparado para enfrentar eventuais casos do novo corona vírus. Os centristas pedem com “rapidez” a presença da ministra da Saúde ao Parlamento para dar explicações, apesar de Marta Temido já ter prevista uma audição parlamentar regular na próxima quarta-feira.

“As duas mil camas [previstas] parecem-nos bem. Queremos saber onde estão localizadas e que meios têm”, disse Ana Rita Bessa em declarações aos jornalistas no Parlamento.

Sem querer incentivar “alarmismos”, a deputada referiu ainda ser necessário o esclarecimento sobre como é que “os profissionais de saúde” e o INEM estão a ser “preparados” para eventuais casos de infecção em Portugal.

O pedido de audição urgente surge na sequência de um conjunto de perguntas enviadas ao ministério da Saúde, no passado dia 11, e que ainda não teve resposta, segundo o requerimento entregue esta quarta-feira.