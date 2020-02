Be a Lady: a campanha viral (e poderosa) de uma revista de moda

A lista de regras não termina, embora seja lida como se não estivessem a pedir nada de mais. "Não sejas demasiado gorda. Não sejas demasiado magra. Não sejas demasiado alta. Não sejas demasiado baixa. Come. Emagrece. Pára de comer tanto. Meu Deus, pareces um esqueleto. Porque é que não comes?" Presa por ter cão, presa por não ter. É uma lista de padrões contraditórios, impostos, impossíveis. "Não digas sim. Não digas não." E, ao mesmo tempo, resumidos de forma tão simples: "Simplesmente, sê uma senhora", dizem.

Cynthia Nixon dá voz a uma versão curta da prosa de Camille Rainville, Be A Lady They Said, escrita em 2017 e publicada depois no blogue da estudante da Universidade de Vermont.

O anúncio publicitário — que já deve ter passado pelos teus feeds — foi lançado a 23 de Fevereiro pela Girls Girls Girls, a revista independente de moda que, em 2018, teve na capa a actriz canadiana Rachel McAdams — a posar com um casaco Versace, diamantes Bulgari e uma bomba de leite em funcionamento, seis meses depois de um parto. A imagem é da autoria de Claire Rothstein, fotógrafa e fundadora da revista, que agora volta a ficar viral. No Vimeo, o vídeo de três minutos realizado por Paul McLean, casado com Claire Rothstein, conta com três milhões de visualizações.

Muitos dos planos foram filmados durante sessões de moda da própria publicação, cujo terceiro número tem lançamento marcado a 13 de Março e vai ser protagonizado pela actriz Tracee Ellis Ross.