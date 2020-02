Covid-19 já está a espalhar-se mais rapidamente no resto do mundo do que na China

Em cinco dias, desde sábado, o número de infectados pelo novo coronavírus na Europa disparou de cinco dezenas para mais de 450; o número de mortos de um para 14. E com a chegada do coronavírus ao Brasil, com uma confirmação esta quarta-feira em São Paulo, a Antárctica torna-se no único continente sem casos. Entrou-se assim numa nova fase em que o Covid-19 já se espalha mais rapidamente pelo resto do mundo do que na China.

