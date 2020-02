Requalificação da estrada da Luz depende da mudança do Banco de Portugal

A construção de um pavilhão desportivo, uma esquadra da PSP na freguesia e a requalificação da estrada da Luz, são as próximas prioridades da junta de freguesia de São Domingos de Benfica. Esta última está, no entanto, pendente da possível mudança do Banco de Portugal para a zona das Laranjeiras. Depois de apresentar a nova identidade gráfica da freguesia e o balanço do trabalho efectuado desde finais de 2013, o presidente António Cardoso apresentou, esta quarta-feira, no Palácio Fronteira, os principais compromissos até ao final do mandato, em 2021.

O presidente da junta esclareceu que a possível mudança do Banco de Portugal pode definir a forma como se pretende requalificar a estrada da Luz. No entanto, esse cenário é tido somente como uma possibilidade. “Está num limbo”, referiu António Cardoso, “não há uma certeza quer da Câmara quer do Estado, que não se querem comprometer”. Ainda assim, independentemente de cada um dos cenários possíveis, a requalificação na Estrada da Luz é para avançar, tal como foi prometido “há cerca de três anos”, notou.

O Banco de Portugal comprou, em Março de 2018, um lote de terreno na Quinta Bensaúde, nas Laranjeiras, junto à Estrada da Luz. “Isto tem de ter um fim e não devemos estar muito longe desse mesmo fim”, considerou o presidente da junta de freguesia de São Domingos de Benfica. Adquirido por um valor inferior a 40 milhões de euros, o Banco de Portugal pretende passar a ter um edifício central para concentrar os seus vários serviços, mantendo a sede na Baixa.

António Cardoso acredita que a freguesia é “muito apelativa, está na moda e tem qualidade de vida”. Por outro lado, o presidente também não escondeu que seria do agrado da freguesia receber o Banco de Portugal. “É como ter o Jardim Zoológico, o estádio do SL Benfica e este palácio [Palácio Fronteira] - todas as freguesias gostavam de os ter também”, considerou.

Além disso, António Cardoso estabeleceu como outra das prioridades a abertura de uma esquadra da PSP em São Domingos de Benfica, “perto do Bairro das Furnas”, completou. “Não sinto a freguesia insegura”, esclareceu, notando ainda o apoio recebido das “esquadras de Carnide e a de Benfica”. Apesar disso, o presidente diz que se mostrou-se sensível à vontade da população, admitindo que “uma esquadra mais próxima também transmite mais segurança”, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A criação de um pavilhão desportivo foi outra das promessas destacadas. “Tendo mais de 30 mil habitantes, temos de ter um pavilhão”, garantiu. Entre outras iniciativas previstas até ao final do mandato, a junta de freguesia de São Domingos de Benfica pretende ainda arrancar a segunda fase da reabilitação da Praça de Sete Rios e revitalizar o comércio tradicional.

No seguimento da apresentação feita numa das salas do Palácio Fronteira, a junta de freguesia apresentou a sua nova identidade gráfica para comunicar “de forma mais eficaz” e atrair “mais gente, mais empresas e mais turistas”. A predominância do vermelho e do azul nas duas iniciais da freguesia (S e D), que se entrelaçam, começarão a figurar nos mais diversos suportes em São Domingos de Benfica.

Texto editado por Ana Fernandes