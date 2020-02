Cervejaria Galiza vislumbra o seu (possível) final feliz: insolvência com manutenção dos postos de trabalho

Não é a solução “ideal”, mas, dentro do actual contexto, pode ser o princípio do possível final feliz para a Cervejaria Galiza. Mais de três meses depois de uma comissão de trabalhadores ter assumido, com a concordância da administração, a gestão do restaurante do Porto, o espaço vai entrar num processo de “insolvência controlada”, com a garantia da manutenção dos postos de trabalho.

O compromisso ficou lavrado em acta de uma reunião com mais de duas horas que juntou, esta quarta-feira, o Sindicato de Hotelaria do Norte, trabalhadores e proprietários da Cervejaria Galiza na Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. A possibilidade de insolvência é antiga no processo e não era a preferida dos trabalhadores, disse ao PÚBLICO Nuno Coelho, coordenador do sindicato. “Não ficamos contentes”, contou, falando do momento em que esse desfecho começou a ser desenhado.

No entanto, e tendo em conta o contexto actual, parece-lhe “o possível e o mais adequado”, afirmou. Uma assembleia de credores fará um leilão de venda do estabelecimento, ficando com ele quem oferecer mais. A empresa sempre garantiu que as três dezenas de trabalhadores seriam incluídos no negócio a fazer e essa linha mantém-se.

Durante todo o processo, a cervejaria, aberta desde 1972 e “herdeira” da cervejaria C.U.F., não deverá encerrar. Uma decisão correcta e boa para todos, avalia Nuno Coelho. A Segurança Social não tem de arcar com subsídios de desemprego e fica com a garantia de que a dívida poderá ser paga, os trabalhadores mantêm o seu ordenado, os clientes podem usufruir do restaurante.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais de “três meses de incerteza” significam também um nível de cansaço significativo para os trabalhadores, que além do seu trabalho habitual foram obrigados a cumprir tarefas como compra de alimentos e gestão de contas e no início do processo chegaram mesmo a dormir no estabelecimento, para garantir que o mesmo não seria encerrado contra a vontade deles. Por isso, relata Nuno Coelho, a notícia trouxe alguma satisfação: “Ficaram mais aliviados”, contou.

A resistência dos trabalhadores da Galiza gerou no Porto uma vaga de solidariedade, com visitas de várias personalidades e políticos, incluindo o Presidente da República e o presidente da Câmara do Porto. Na noite de 11 de Novembro, alguns trabalhadores fizeram uma vigília em frente ao restaurante por suspeitar de que algo estaria para acontecer – e acabaria por ser assim que conseguiriam impedir o encerramento sem aviso que era preparado. A administração concordou com uma gestão temporária feita pelos trabalhadores e nos últimos meses a comissão conseguiu pôr os salários em dia e voltar a ter casa cheia.

Os problemas no conhecido restaurante do Porto estavam há muito instalados. As dívidas ao Fisco e à Segurança Social ascenderam aos dois milhões de euros e mesmo depois de um Processo Especial de Revitalização o valor não terá diminuído muito. O valor exacto, aliás, foi sempre uma incógnita, relata Nuno Coelho. “Nunca soubemos a verdadeira extensão de tudo.”